Aperto il cantiere per la ciclopedonale verso Tradate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Partiti i lavori per la realizzazione della nuova pistache collegherà Venegono Inferiore all’ospedale di, permettendo di percorrere in sicurezza a piedi o in bicicletta un tratto di strada provinciale pericoloso. L’intervento (costo 800mila euro) è frutto di un accordo tra le amministrazioni comunali di Venegono Inferiore ee la Provincia di Varese. Il sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi spiega: "Già cinque anni fa, insieme a, abbiamo chiesto che la Provincia intervenisse su quel tratto che ogni giorno viene percorso da tante persone a piedi o in bicicletta, i due comuni si sono fatti carico della progettazione ,ora è stata trovata da parte della Provincia la copertura finanziaria e sono cominciati i lavori".