Usura confiscato mezzo milione di euro a un pensionato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Spezia, 25 luglio 2024 – La guardia di finanza della Spezia hadia uncondannato perin via definitiva. L'attività trae origine da un maxi giro di denaro prestato ‘a strozzo’ scoperto dal nucleo di polizia economico-finanziaria nel 2009 e 2010, che nel 2022 aveva portato alla condanna in primo grado, divenuta definitiva l'anno successivo in appello. Le articolate investigazioni eseguite dalle fiamme gialle spezzine hanno consentito di svelare, anche grazie agli strumenti previsti dalla normativa di prevenzione antiriciclaggio, come il patrimonio illecitamente accumulato negli anni, sino al 2010, fosse stato celato e successivamente investito negli anni dal