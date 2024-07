Trump | Harris peggio di Biden | Kamala you’re fired

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – “, sei licenziata: fuori di qui. Lyin’la bugiarda”. Donaldsale sul palco di Charlotte in North Carolina e, in versione The Apprentice, attaccaconiando il nuovo soprannome per la vicepresidente.viene identificata come ‘Lyin’’,la bugiarda.? “Abbiamo sconfitto ilr presidente della storia degli Stati Uniti, ora dobbiamo sconfiggere il più incompetente vicepresidente. I democratici hanno fatto fuori, gli hanno detto di farsi da parte o lo avrebbero buttato fuori con il ricorso al 25esimo emendamento. Sediventerà presidente, distruggerà questo paese. Non consentiremo che questo accada. Lei è moltodi lui”, dice. “”, chiosa, riproponendo la frase utilizzata dal tycoon nel reality The Apprentice.