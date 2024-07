Tifosi gelati cambia tutto | Sinner alle spalle di Alcaraz

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 25 luglio 2024), pertutti. Un altro commento arriva proprio in un momento delicato.spdi CarlosLa notizia di ieri del ritiro di JannikOlimpiadi ha gelato il mondo dello sport italiano. Il tennista azzurro con un post sui social che ora vi riproponiamo ha annunciato il suo forfait.(Lapresse) – Ilveggente.it“Sono amareggiato di informarvi – ha scritto – che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana dinamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione.