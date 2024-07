Sondaggi elettorali Tecné Forza Italia sale al 102%

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 25 luglio 2024) La popolarità di Giorgia Meloni è al 43,1% A differenza che per altri istituti secondoFratelli d’rimane piuttosto lontana dal 30%, anche se è stabile a un ottimo 28,7%. I suoievidenziano come invece gli altri due maggiori partiti crescano lievemente, il Pd guadagna un decimale e va al 24,6%, mentredello 0,2% e si ritrova al 10,2%, un dato molto elevato rispetto a quello di altristi, ma non lontano da quello ottenuto con Noi Moderati alle europee. Certamente il partito di Tajani super la Lega, che perde un decimale e scende all’8,4%. Supera, però, anche il Movimento 5 Stelle, in aumento dello 0,1% al 9,8%, quindi al di sotto della soglia del 10% e molto al di sotto dei livelli storici del partito.