Scommesse prende i soldi e scappa | occhio alla truffa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 25 luglio 2024), non paga, ea questache ha visto protagonisti già diverse persone Ha incassato le giocate, non ha pagato le vincite, ad un certo punto ha chiuso la serranda ed è scomparso, intascando all’incirca 60mila euro che dovevano essere dei propri clienti. Questa è la storia che viene raccontata da Agimeg.it e che riguarda un imprenditore di Ferentino, in provincia di Frosinone, che per un vizio di forma non è stato nemmeno condannata ed è stato assolto. Ha preso ied èto (AnsaFoto) – Ilveggente.itL’uomo era titolare di un centro trasmissione dati e la differenza è sostanziale perché il titolare non era autorizzato ad accettarema solo a fare da tramite con il bookmaker di Liverpool (l’agenzia era Stanleybet), al quale doveva inviare il denaro raccolto tra gli scommettitori.