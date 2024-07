Per me il no di Fratelli d’Italia a Ursula von der Leyen è stato un errore Ma ben ponderato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) di Leonardo Botta Leggo, sui giornali non filo-governativi, di difficoltà che la presidente Meloni starebbe affrontando in Europa rispetto alle grandi manovre per definire le nomine alla guida degli organismi (Parlamento, Commissione, Consiglio e commissioni varie) e soprattutto le politiche dell’Unione. La narrazione è quella che vede la nostra premier isolata nello scacchiere europeo, a causa del mancato voto di fiducia avon derper la guida della Commissione. In queste ore stanno trapelando addirittura indiscrezioni che la vedrebbero a breve disarcionata dalla guida del gruppo dei Conservatori, a vantaggio dell’omologo leader polacco Morawiecki. Non so quanto questa narrazione sia verosimile: probabilmente l’eventuale avvicendamento alla guida dell’Ecr rientra nelle fisiologiche dinamiche e dialettiche interne a quel gruppo (e, tutto sommato, sono affari loro).