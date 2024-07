Opposti per colore uniti nell’eleganza essenziale conquistano per la loro sofisticata semplicità

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 25 luglio 2024) A volte non serve davvero scervellarsi per trovare nuove idee outfit vincenti. Spesso infatti la soluzione ai propri dilemmi moda è davanti ai nostri occhi. E puntare sullapaga molto più che inventarsi cose assurde. In questi casi, poi, il risultato è molto più contemporaneo ed elegante di quanto potessimo pensare. Il banale, si fa per dire, diventa inaspettato e quindi molto più interessante. Tutto questo significa che quando ci si trova davanti a una situazione di stallo davanti al proprio armadio, il modo più rapido ed efficace per uscirne è puntare su capi semplici e su colori basici, combinandoli insieme senza nessun rischio di sbagliare.