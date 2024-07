Nostalgia Castelfidardo Il ritorno di Pierantozzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le voci che giravano da un po’ hanno trovato conferma. Federicotornerà a indossare la maglia biancoverde. "Un gradito" lo etichetta la dirigenza fidardense che si è così assicurata le prestazioni sportive di, solido difensore classe 1997, con molte esperienze alle spalle in serie D. Nella stagione 2018/19 per un paio di mesi ha indossato anche la casacca biancoverde. Oltre all’esperienza con ilil difensore ascolano ha militato con Monticelli, Avezzano, Mezzolara, Borgosesia e Breno. Con il Mezzolara ha anche segnato due gol come nel Borgosesia. Un innesto d’esperienza per la retroguardia di mister Marco Giuliodori. "Ho accettato questa proposta, perché conoscevo già la passione e la serietà di questa società avendo già giocato qui in passato - afferma- valori non scontati che per me contano molto’’.