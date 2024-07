Nasce il Premio Andrea Camilleri in vista del centenario nel 2025

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio –prima che raggiungesse il successo all'età di 70 anni con il Commissario Montalbano:unletterario senza limiti d'età che rende omaggio al percorso meno conosciuto del grande scrittore siciliano che è stato regista teatrale, drammaturgo, autore e sceneggiatore per la Rai. A cinque anni dalla morte dell’autore, il 17 luglio 2019, e in, nel, deldella nascita avvenuta il 6 settembre 1925,il “- Nuovi Narratori”, rivolto ad autori e autrici di racconti brevi, radiodrammi, poesie e favole per bambini. Ogni categoria è suddivisa in due sezioni: “Chiù picca di sissantà” che include tutti coloro che hanno meno di sessant'anni, e “Chiù assà di sissantà” che include tutti coloro che hanno da 60 anni in poi.