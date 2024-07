Monza Colpani alla Fiorentina | è fatta per il sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un’operazione in uscita e una in entrata nel calciomercato estivo del. Brianzoli molto attivi nelle ultime ore su entrambi i fronti. Èper la cessione di Mattia. Il centrocampista, autentica rivelazione dello scorso campionato di Serie A, si trasferiràsulla base di un prestito oneroso a 4 milioni con riscatto fissato a 12. Il calciatore effettuerà le visite mediche in serata per poi firmare un contratto da 2 milioni di euro per 5 anni.su Daniel Maldini: èper il ritorno Ilè pronto a coprire subito lo spot lasciato libero da. Il club brianzolo punta a definire un ritorno importante, quello di Daniel Maldini. Il trequartista del Milan è pronto a trasferirsi in Brianza a titolo definitivo dopo le buone prestazioni offerte l’anno scorso, in prestito.