Marina | militare napoletano morto ministero condannato a pagare 308 000 euro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn risarcimento di 308.000, a titolo di danno biologico e morale. Secondo il Tar Lazio (sezione prima bis), deve versarli ildella Difesa ai familiari del sottoufficialeCiro Centofanti,di mesotelioma pleurico. L’uomo,della, è deceduto nel 2020 a 78 anni, dopo alcuni anni di malattia. Prima del ricorso, proposto nel 2019 da Centofanti, illo aveva riconosciuto vittima del dovere. Ilha prestato servizio dal 1960 al 1979, in qualità di elettricista di bordo, in diverse navi. Tra queste Alcione, Pioppo, Trifoglio, Olmo, Doria, Ontano, Tenace, Visintin. In quel periodo l’amianto veniva utilizzato senza alcuna restrizione, come si legge nel decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere.