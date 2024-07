LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la corsa degli azzurri con il ranking round

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti nelladella giornata dedicata aldelconfemminile e maschile ai Giochi olimpici di2024. E' tutto pronto all'Esplanade des Invalides per ildelconai Giochi Olimpici di2024, in programma mercoledì 25 luglio. Questa mattina è il turno delle donne, mentre nel pomeriggio toccherà agli uomini. Ciascun atleta scoccherà in tutto 72 frecce ed il punteggio complessivo accumulato verrà utilizzato per stilare la graduatoria che comporrà di fatto tutti i tabelloni a eliminazione. Oggi ci sarà anche già una scrematura per quanto riguarda la prova a coppie miste (1 uomo e 1 donna), infatti si qualificheranno alla fase finale solamente 16 Paesi su 27.