La verità su me e Simone Temptation Island Vittoria lo ha confessato alle amiche ma niente è rimasto segreto

(Di giovedì 25 luglio 2024) La scorsa sera è andata in onda la quinta puntata di. il reality delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Tra i colpi di scena raccontati nell’appuntamento in prima serata su Canale 5, c’è stata molta attenzione per l’avvicinamento tra il tentatoree la fidanzata, fidanzata con Alex, che nell’ultima puntata si era avvicinato in maniera decisa alla single Nicole scatenando la gelosia proprio di. Nella serata del 24 luglio i ruoli si sono ribaltati eha rivelato un interesse molto particolare per il single. Tutto è accaduto dopo un video in cui Alex confessa agli altri ragazzi: “non ha problemi di nessun tipo, è mantenuta dal padre, lei doveva solo studiare e raggiungere i suoi obiettivi.