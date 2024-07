Csb i 200 atleti hanno una palestra | Salvi anche per merito vostro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arriva lo spazio per l’associazione di ginnastica artistica Csb. All’inizio del mese la situazione era disperata, poi un nostro articolo, il Comune e i privati, e ccosì il miracolo si sta realizzando. È stata fondamentale la sinergia e la collaborazione tra diverse parti per risollevare quella che sembrava essere una storia dall’epilogo amaro. La costanza di Monia Marazzi, il direttore tecnico e altri protagonisti, rendono ora possibile una storia a lieto fine. Tutto è iniziato a giugno quando la associazione sportiva di Bollate ha appreso di non potere più svolgere la propria attività nelladi via Stelvio già dalla metà di luglio, dopo 11 anni di affitto, e con 200iscritti e 12 allenatori. Sono state immediate le azioni della associazione, una richiesta di aiuto al Comune, ai genitori degli, appelli sui social, ma le soluzioni sembravano impossibili.