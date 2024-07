Covid ricoveri in Pediatria | Alcuni neonati in cura per patologie respiratorie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) In crescita iina causa di complicanze legate al. A dirlo è il professor Lorenzo Iughetti, direttore del Dipartimento Materno – Infantile dell’AOU di Modena. Soltanto ieri sono stati sei gli ingressi diche necessitano di cure in reparto. "In questi giorni assistiamo ad una recrudescenza dipercorrelate al– ha spiegato il prof. Righetti – si tratta in genere di bambini molto piccoli,lattanti e quindi tutti soggetti nei primi mesi di vita che presentano una sintomatologia febbrile che porta alla necessità di ricovero, incasi con una lieve insufficienza respiratoria e quindi con la necessità di avere un supporto con ossigeno". Il medico spiega come questa ’ondata’, sia in linea con i casi di positività ala livello nazionale.