CHISSÀ CHI È | AMADEUS CERCA CONCORRENTI PERFORMER E IDENTITÀ PER L’ACCESS DI NOVE

(Di giovedì 25 luglio 2024) “chi è” è il nuovo access di. Si tratta del primo impegno dia Warner Bros. Discovery dopo la fine del lungo e fortunato sodalizio con la Rai. Il format è ben noto ai telespettatori: è “Soliti Ignoti”, già condotto dall’ex re di Sanremo su Rai1 dal 2017 al 2023. Per motivi di diritti non potrà intitolarsi nello stesso modo. Il nome e il gioco del parente misterioso sono infatti delle novità aggiunte successivamente e non traslocate assieme al format originale. Non è la prima volta che succede. Nel 2014 “Reazione a Catena” era quasi pronto a traslocare nel preserale di Canale 5 con Ezio Greggio ma molti giochi erano della Rai. E così non se ne fece più nulla. Stavolta si è passati oltre e il format sbarcherà sudopo l’estate. All’inizio si era pensato al titolo Usa, “Identity”, poi la scelta è caduta sulla lingua italiana, salvo ripensamenti.