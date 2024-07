Carboni una cifra certa dal Marsiglia per l’Inter E può anche tornare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024)è diventato il nome principale di serata per il mercato del, con l’accelerazione della trattativa per portarlo al. Su questo Pedullà a Sportitalia dà le cifre con la possibilità sia di ottenere un guadagno certo sia di mantenere il controllo del giocatore. IN CHIUSURA – Alfredo Pedullà è sicuro: la cessione di Valentinalè vicina alla chiusura. Le parole del giornalista da Aspettando Calciomercato: «Da giorni avevamo raccontato della necessità del. O l’acquisizione del cartellino o un diritto di riscatto più vicino ai quaranta milioni che ai trentacinque. Qui, fra prestito e diritto di riscatto, ci siamo. Il paragone su Matias Soulé non si può fare, perché il diritto di riscatto altissimo è come quello che aveva fatto la Juventus con Carlos Alcaraz. Che non mi sembra abbia esercitato».