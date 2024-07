Bianca Censori | nuovo giro nuova provocazione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 luglio 2024)è ormai il soggetto preferito dei media americani e non solo. In un luglio rovente ma sonnacchioso in quanto a gossip e notizie succulente le sue paparazzate con outfit ai limiti della censura risvegliano dal torpore e riempiono le pagine dei tabloid. Fonte: IPA: i look Non ci eravamo ancora ripresi dal microbikini della scorsa settimana, che la moglie di Kanye West ha pensato bene di uscire al cinema con il marito con un top completamente trasparente. Per (l’ennesima) gioia dei paparazzi.