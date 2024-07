Aumento di capitale da 255 milioni di euro per FoolFarm SpA a €30 milioni di euro di valutazione Crédit Agricole Italia entra nel capitale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Grazie apotrà anche sviluppare sinergie con l’ecosistema dei Village by CA. Tra i nuovi soci figurano inoltre il gruppo tecnologico Add Value, alcuni family officesni e una holding di investitori americani. L’azienda punta agli Stati Uniti nel 2025 e al lancio del nuovo modello di Gen-AI, Xphere. Il gruppoS.p.A., venture builderno specializzato in Intelligenza Artificiale, ha chiuso un nuovo round di investimento da €2,55M con unapre-money di €30M. Questo apporto rappresenta il primo closing di undipiù ampio, lanciato a giugno 2024, per un totale di €9.2M.