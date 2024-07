Atp Kitzbuhel 2024 programma e orari semifinali venerdì 26 luglio con Berrettini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ile glidi26dell’Atp di. Sulla terra austriaca il torneo volge al termine ed è già tempo di. Ancora in corsa Matteoche, dopo il titolo a Gstaad, vuole arrivare in fondo per la seconda settimana consecutiva. A separarlo dall’atto conclusivo resta solamente il tedesco Yannick Hanfmann e il match è inalle 12.30. A seguire, e comunque non prima delle 14, la seconda semifinale. Ecco ilcompleto. CENTER COURT Ore 10.30 – Doppio Ore 12.30 –vs Hanfmann Non prima delle 14.00 – Baez o Gaston vs Martinez o Diaz Acosta A seguire – Doppio Atp26conSportFace.