Un messaggio di Napolitano a Mattarella sulla parola sindaca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sergione ha fatto una questione istituzionale. "Spero si possa ancora dire", ha detto il capo dello stato durante la Cerimonia del Ventaglio, che segue di qualche giorno l'emendamento della Lega (poi prontamente ritirato) sul divieto delle declinazioni femminili per le cariche negli atti pubblici. Eppure, nemmeno un decennio fa, la faccenda non sembrava un'eresia. A partire da Giorgio. "Penso che Valeria (Fedelis, all'epoca ministro dell'Istruzione, ndr) non si dorrà se insisto in una licenza che mi sono preso da molto tempo: quella di reagire alla trasformazione di dignitosi vocaboli della lingua italiana nell'orribile appellativo di ministra o nell'abominevole appellativo di", sentenziava il predecessore di