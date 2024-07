Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Mosca, 24 lug. (Adnkronos) - Ladi Ursula von deralla carica di presidente della Commissione europea è "un episodio tragico" nella storia dell'. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria. "Posso dire che, sfortunatamente - ha aggiunto - non è semplicemente possibile aspettarsi nulla di buono per la stabilità e il benessere dei residenti degli stati membri della Ue, così come per la democrazia e la libertà, compresa la questione della sicurezza in quella parte del mondo, a causa dell'atteggiamento conflittuale di Ursula von der". Secondo il diplomatico citata dalla Tass, la von derè una "convinta sostenitrice del controllo massimo degli Stati Uniti sul continente europeo". "È anche la principale portavoce della politica russofoba attualmente condotta dall'Unione Europea.