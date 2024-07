Tennis come cambiano le teste di serie senza Sinner alle Olimpiadi? Alcaraz-Djokovic solo in finale Musetti sale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Janniknon parteciperàdi Parigi 2024 a causa di una tonsillite. Il numero 1 del mondo ha rinunciato ai Giochi per un sopraggiunto problema di salute, giusto alla vigilia del sorteggio dei tabelloni. L’Italia perde la sua stella dell’universotico, che tra l’altro era già stata assente a Tokyo 2020 per una scelta definita tecnica. Ilta altoatesino non sarà della partita e non potrà dunque andare a caccia di una medaglia nel torneo di singolare e in quello di doppio, dove avrebbe fatto coppia con Lorenzo. Il forfait di Jannikmuta sensibilmente il novero delledie incide tantissimo sul sorteggio.