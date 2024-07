Suzuki testa carburante sostenibile per i propri motori fuoribordo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) TORINO (ITALPRESS) –Motor Corporation, colossostico giapponese, investe da anni nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie volte a ridurre l’impatto che l’attività dell’uomo lascia sulla natura. In tale contesto si inserisce la sperimentazione appena avviata di un nuovomarino, Hyperfuels PurFuels, per alimentare i. Si tratta del primo di una serie di test che vedeMarine USA, filialenegli Stati Uniti, sposare un’iniziativa della National Marine Manufacturers Association (NMMA) – l’associazione che include tutte le aziende coinvolte nel business nautico statunitense – per promuovere l’adozione in ambito marine di carburanti sostenibili per i, contribuendo alla progressiva decarbonizzazione anche nell’ambito della nautica da diporto.