Rischia di annegare in piscina Migliorano le condizioni del piccolo Malore caduta o un tuffo azzardato

(Di mercoledì 24 luglio 2024) di Matteo Marzotti CIVITELLA Un grande spavento. Potrebbe chiudersi così la disavventura del bambino trovato privo di sensi innel pomeriggio di lunedì. La chiamata dei genitori per chiedere aiuto, la corsa dei soccorritori del 118 e il volo con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze per ulteriori accertamenti. Nella giornata di ieri sono arrivate notizie confortanti al riguardo: il, un bambino di 5 anni di nazionalità belga, sta meglio e presto potrà essere dimesso. L’allarme era scattato lunedì pomeriggio poco dopo le 19. Ilsi trovava con la propria famiglia all’interno di una struttura ricettiva, un agriturismo stando al racconto di alcuni testimoni, nella zona di Pieve a Maiano, una frazione del comune di Civitella in Val di Chiana.