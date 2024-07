Qualcuno dei migliori giocatori italiani riuscirà a impedire un altro successo dell’Inter questa stagione?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Breaking: Sebbene l’Inter non sia riuscita a lasciare il segno sulla scena europea la scorsa, i nerazzurri hanno dato vita a una straordinaria favola in Serie A. Dopo aver messo le mani sullo storico 20° titolo nazionale e conquistato una schiera di ammiratori da tutto il continente, la squadra di Simone Inzaghi ha fatto irruzione nel libro dei record la scorsasenza troppa fatica. Sorprendentemente, l’Inter ha subito solo un paio di sconfitte in una qualsiasi delle sue 38 presenze in Serie A nel corso della2023/24, e la sua ripartenza il mese prossimo è considerata una delle principali candidate a scrivere un’altra pagina di storia nazionale.