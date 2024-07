Presunto innocente la recensione del finale | l' ora del verdetto tra politica e famiglia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una resa dei conti combattuta in un'aula di tribunale e tra le mura domestiche: l'ultimo episodio ditrattiene il fiato come i suoi personaggi. In streaming su Apple TV+. L'articolo contiene spoiler. "Tutte le famiglie felici sono uguali, ogniinfelice è infelice a modo suo". L'incipit di un grande classico della letteratura russa, Anna Karenina di Lev Tolstoj, nel corso degli anni, è stato abusato e citato innumerevoli volte per parlare di nuclei familiari raccontati in film o serie tv. Uno come quello protagonista dicomposto da una coppia di genitori, il vice procuratore capo di Chicago Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal) e sua moglie Barbara (Ruth Negga), e una coppia di figli, gli adolescenti Jaden (Chase Infiniti) e Kyle (Kingston Rumi Southwick), la cui felicità apparente si sgretola sotto