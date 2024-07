Precipita Eurofighter italiano in Australia il pilota si salva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – Tragedia sfiorata sui cielini. Undell'Aeronautica Militare èto nel Northern Territory, vicino alla città settentrionale di Darwin durante l'esercitazione Pitch Black 24. Ilsi è espulso riuscendo arsi. L’to per cause al momento non note, nessun danno ulteriore è stato registrato. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.45 ora locale (le 3.25 in Italia). "Tutti i voli per il resto della giornata sono stati cancellati", fa sapere il dipartimento della difesano. Il"si è messo immediatamente in contatto via radio con gli equipaggi dell'area dopo l'espulsione". L’incidente La polizia ha dichiarato che l'aereo si è schiantato a circa 18 chilometri a sud-ovest della cittadina rurale di Daly River, un centro di allevamento e pesca con meno di 500 abitanti.