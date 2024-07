Oroscopo Agosto | Cancro

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Udite, udite, continua la scalata al successo piu? ambito: essere voi e nessun altro, fare cio? per cui siete venuti al mondo. Il Sole in Leone inaugura il mese della cura di se?, rinsaldando il valore personale e Mercurio retrogrado regala metodo e determinazione alla terza decade, che gia? gode degli appoggi di Urano e Nettuno, insieme garanzia di successo per la fattibilita? delle massime aspirazioni. Un' inarrestabile voglia di fare permea le vostre cellule con Venere dal 5 e Mercurio nella prima parte del mese in Vergine: siete accattivanti, avete la parola pronta e trovate tutti i comfort in vacanza. Saturno e? una bussola provvidenziale per la seconda decade e i nati in giugno sono la massima espressione del libero arbitrio. Serve altro?