Operazione Ombra colpiti i nuovi vertici del clan Santapaola-Ercolano | I nomi degli arrestati

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Associazione mafiosa, estorsione, traffico e spaccio di droga, possesso e porto illegale di armi, usura e lesioni personali aggravate sono le accuse che hanno portato all’arresto di 25 persone. Dalle prime ore di oggi, la Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania a carico di 25 soggetti, 18 dei quali tradotti in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 sottoposti all’obbligo di dimora. Più nello specifico, gli individui indicati a seguire, sono destinatari della custodia in carcere: 1. AMATO Giuseppe, inteso “Peppe a ponchia” (cl.1987); 2. ARENA Angelo (cl.1976); 3. ASSINNATA Salvatore (cl.1972); 4. BARRESI Letterio, inteso “Ettore” (cl.1.7.1973); 5. CACIA Francesco (cl.1982); 6.