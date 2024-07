Nucleare patto tra Edf Federacciai e Ansaldo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’acciaio pulito attraverso l’utilizzo dell’energia. L’Italia fa un nuovo passo in avanti nella direzione dell’atomo. Questa volta con l’obiettivo di "decarbonizzare" l’industria siderurgica garantire, così, il rispetto degli obiettivi del green deal. Ilsiglato ieri fra la francese Edf, il suo braccio italiano Edison,Energia,intende proprio promuovere una cooperazione per l’utilizzo dell’energiaal servizio della competitività e della decarbonizzazione del settore siderurgico italiano. Infatti, la sostituzione del carbone con i forni elettrici richiede un grande consumo di energia che deve essere, per forza di cose, a basso costo.