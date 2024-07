Non troviamo cuochi i giovani non vogliono lavorare sabato e domenica Dopo 66 anni chiude storico ristorante di Prato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 luglio 2024)quasi sette decenni, ilL’Antilope dii battenti, travolto dal paradosso del troppo lavoro e del troppo poco personale. Questolocale pratese, punto di riferimento per 66, è sempre stato frequentato da decine di clienti. Cento coperti che ogni giorno vanno via in poche ore: «Basta alzare il bandone e c’è subito qualcuno che bussa», dice in un'intervista alla Nazione il titolare Stefano Masi, annunciando la chiusura del locale. Nonostante il successo, infatti, Masi e la moglie Alessandra Guasti hanno deciso dire il locale. «Sono il primo ad entrare alle 7,30 e l’ultimo ad andare viamezzanotte, è un lavoro totalizzante, e oggi, quando aichiedi di impegnarsi ile la, storcono subito il naso».