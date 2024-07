Mara Venier fa preoccupare i fan | cosa le è successo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 24 luglio 2024)in questo momento è lontano dal piccolo schermo a seguito della fine dell’ultima stagione di Domenica In. Eppure, nonostante questo dovrebbe essere un momento di relax e spensieratezza prima di riprendere gli impegni televisivi, la presentatrice sta facendo i conti con un lieve infortunio. La padrona di casa di Domenica In ha fattotutti a seguito della pubblicazione del suo ultimo scatto sui social. Infatti,è apparsa in un selfie con una benda sull’occhio. Tantissimi i fan che si sono precipitati sotto l’istantanea pubblicata per chiedere chiarimenti circa l’accaduto. Eccosta male?, foto Ansa – VelvetGossipDa solo qualche meseha chiuso l’ennesima stagione dia Domenica In.