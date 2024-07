Luigi De Laurentiis incontro con lo sceicco per la cessione del Bari | la situazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Deha incontrato loAl-Sabah per ladel: tutti i dettagli per una trattativa che proseguirà La multiproprietà è un argomento molto discusso in Italia e in Europa. Sono state tantissime le critiche ricevute dalla famiglia Deper la proprietà del Napoli e del, da una parte e dall’altra. La scorsa stagione, i tifosi dei galletti hanno inondato di insultie Aurelio Deper la gestione del club, che ha rischiato addirittura la retroin Serie C dopo aver perso la finale playoff l’anno prima. Già, perché ilera andato vicinissimo alla doppia promozione, ma il gol di Pavoletti nel finale fece svanire i sogni diDee dei tifosi. La scorsa stagione è stata completamente sbagliata sotto ogni punto di vista, con ben quattro allenatori cambiati: Mignani, Marino, Iachini e Giampaolo.