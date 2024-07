La pioggia non ferma l’estate | massime sopra i 30 gradi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un campo di alta pressione di matrice subtropicale favorisce condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione per gran parte della settimana ad esclusione di qualche isolato rovescio sui rilievi Alpini nella prima parte della settimana. Temperature stabili, nella norma per il periodo in calo da giovedì per l’ingresso di correnti orientali al suolo. Le previsioni del tempo di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 24 luglio 2024 Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori; dal pomeriggio locali e brevi rovesci possibili sui settori orientali delle Prealpi, Alto Gardesano e Oltrepò montano. Temperature: Minime stazionarie comprese tra 21°C e 24°C,stazionarie o in lieve flessione comprese tra 30°C e 34°C. Venti: Deboli variabili a regime di brezza in pianura, deboli nord-occidentali sui rilievi.