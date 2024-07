Il futuro di Ederson al Manchester City è incerto ammette Guardiola

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 2024-07-24 10:43:11 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il tecnico delPepha ammesso che ildel portiereè fuori dal suo controllo, a causa delle voci su un suo trasferimento in Arabia Saudita. Si ritiene ampiamente che l’Al-Ittihad abbia mostrato interesse per il nazionale brasiliano, che è alda sette anni ed è stato una figura determinante nei sei trionfi della Premier League e nel successo in Champions League nel 2023.è entrato in campo durante l’intervallo della prima partita di precampionato delin North Carolina ieri sera, una sconfitta per 4-3 contro i campioni scozzesi del Celtic. Dopodichéha ammesso di non essere sicuro che il trentenne sarà ancora nel club all’inizio della stagione. Ha detto: “Deve vedere altre opzioni.