Ecco un tattoo mai volgare che non passerà mai di moda

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Resiste alle mode e non è maiperché il tatuaggio farfalla è uno dei più amati da tutti, celeb comprese. Del resto, quello di Belén Rodriguez che, a Sanremo 2012, fece scandalo spuntando all’improvviso dallo spacco del vestito, ha fatto un piccolo pezzo della storia della televisione italiana. All’estero, invece, non c’è star che non ne abbia uno, da Queen Latifah a Vanessa Hudgens. E l’elenco comprende anche Shawn Mendes ed Harry Styles a dimostrazione di quanto il tatuaggio farfalla stilizzata o realistica sia anche no gender. «È sicuramente più richiesto dalla clientela femminile – sottolinea Andrea Afferni, famoso tatuatore ritrattista italiano – ma piace anche agli uomini, soprattutto se inserito all’interno di unpiù complesso».