Droga venduta e conservata in un bar pontino | la Questura dispone la chiusura dell’attività

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La Polizia di Stato di Latina ha eseguito oggi il provvedimento del Questore di Latina, che prevede la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni nei confronti di un bar situato nel comune di Priverno. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S. Motivazioni L’ordine di sospensione è scaturito da una segnalazione dei Carabinieri di Priverno. Al termine di un’attività di indagine di polizia giudiziaria, è stato accertato che il bar veniva utilizzato dal proprietario come luogo di deposito e spaccio di stupefacenti. Il proprietario è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intervento della Squadra Amministrativa La Squadra Amministrativa dellaha analizzato gli elementi raccolti, permettendo al Questore di adottare il provvedimento diimmediata del bar.