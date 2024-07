Diritto di cura e code infinite sindaci fate ricorso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Carianche voicontro leche compromettono ilalladei pazienti". Il Comitato Salute Melegnano-Martesana scrive ai Comuni dell’Asst e chiede sostegno: "Non lasciateci soli. Abbiamo già avuto ragione nel 77,6% dei casi, ma c’è molto da fare fra reparti chiusi a cominciare dalla Psichiatria a Melzo e dai 117 medici di famiglia che mancano sul territorio". Una lunga missiva per denunciare "i problemi con cui devono fare i conti i 630mila abitanti della zona", questo il bacino di utenza dell’azienda. E proprio per risolverne almeno uno "le visite che non si riescono a fissare, abbiamo deciso di passare ai fatti". Sono nati così gli Sportelli Salute che raccolgono le istanze dei malati, 64 fra Cernusco (52) e Inzago (12), ai quali si aggiungono Melegnano (74) e Locate Triulzi (23), al lavoro da pochi mesi.