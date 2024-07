C’è l’Orsigna Arum Festival Trekking yoga e rigenerazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) C’è un luogo in cui andare a ritrovare "Le radici dell’essenziale" e questo è certamente la natura. Se poi, immersi in questo contesto verde, si moltiplicano opportunità di, laboratori, seminari, sedute di, incontri con ospiti, esperti e artisti, allora la formula per arrivare a quell’essenziale è ancor più semplice. Sono questi gli ingredienti che fanno da solida base al, la manifestazione ideata da Tommaso Corrieri e Margherita Mansuino che concentra al Piano dell’Osteria, Orsigna appunto, una riflessione attorno alla montagna, ai percorsi di, all’ambiente e alla sostenibilità. A far da collante un’idea di accoglienza semplice, spontanea. Quest’anno l’edizione in arrivo è la numero tre e vedrà iniziative distribuite nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 agosto.