Arrestato a Roma per furto di smartphone

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CRONACA DI– 38enne bloccato dai passanti dopo aver rubato il telefono a una donna Ieri sera, un 38enne di origine romena ha strappato unodalle mani di una donna in piazza Risorgimento, a. Il ladro ha tentato di fuggire, ma alcuni passanti che hanno assistito alla scena sono prontamente intervenuti bloccandolo. Allertati tramite il numero di emergenza 112, sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazioneMedaglie d’Oro e quelli dell’8 Reggimento Lazio. Gli agenti hanno preso in carico il fermato, un uomo senza fissa dimora, che è statoe portato in caserma. Il telefono rubato è stato restituito alla legittima proprietaria.