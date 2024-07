Arena Spartacus Festival | torna nell’Anfiteatro di Santa Maria la rassegna sotto le stelle dedicata all’Arte e allo Spettacolo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Capua Vetere. Musica, cinema e arte scenicalenella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Campano diCapua Vetere. Ridal 25 al 31 luglio, nel secondo anfiteatro romano più grande al mondo dopo il Colosseo, la decima edizione dell’. Nato nel 2015 comedella Letteratura, oggi l’è una variegatache celebra le Arti dellocon un focus su “Mito, suoni e visioni”. L’iniziativa,la direzione artistica di Roberto Conte per la sezione cinema, Donato Cutolo per la sezione musica e Maurizio Zarzaca per il teatro, ospiterà un variegato cartellone di eventi a partire da giovedì 25 luglio alle 21.