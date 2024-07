WWE | Kurt Angle svela i nomi dei suoi avversari dei sogni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) Parlando al “TheShow” l’ American Heroha rivelato cinquedi wrestlers che lui stesso consideradei: “Guardando indietro, Ricky Steamboat, anche Macho Man; era davvero bravo ed era sottovalutato come atleta perché il suo personaggio era così dannatamente potente. Ragazzi di oggi come Kenny Omega, mi sarebbe piaciuto lottare contro Kenny, sarebbe stato un grande match ma ci sono un sacco di ragazzi. Roman Reigns, ho pensato che Roman abbia dimostrato al mondo di essere uno dei più grandi di tutti i tempi Adoro Will Ospreay, sì, è un altro con cui mi sarebbe piaciuto lavorare. Lui e Kenny hanno avuto questo match incredibile che ho visto, era irreale e mi sarebbe piaciuto lavorare con entrambi. Riuscite a immaginare un triple threat match con noi tre“.