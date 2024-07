Ulteriori aggiornamenti su Bobby Lashley | anche Cedric Alexander commenta la situazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) Oramai è una delle notizie più discussione su ogni portale che tratta professional wrestling: il contatto che legaalla WWE sta per scadere.ci informano che aè stata pervenuta un’offerta di rinnovo ma lui non l’ha giudicata così importante da mettersi al tavolo e negoziare subito. Come riportato qui Dave Meltzer ha parlato della suae di quella di MVP (lui in scadenza di contratto) in merito a una possibile “rifondazione” della Hurt Business in AEW. A collegarsi sempre con l’Intera faccenda ci ha pensato Sean Ross Sapp di Fightful Select che ha confermato la volontà didi continuare a lottare una volta lasciata la WWE.does plan to continue wrestling even if he leaves WWE, @FightfulSelect has learned pic.twitter.com/Rpqq4jBpGs— Sean Ross Sapp of Fightful.