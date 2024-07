Torino ecco il nuovo attaccante | Adams ha firmato

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) – Cheè undel. Acquisto a parametro zero per i granata in vista della prossima stagione. Il club lo ha annunciato sui canali social: l’haun contratto triennale. Il comunicato dei granata: “IlFootball Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Ché. L’haun contratto fino al 30 giugno 2027.è nato a Leicester, in Inghilterra, il 13 luglio 1996. È cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Coventry City, St Andrews, Oadby Town ed Ilkeston. Nel novembre 2014 è stato acquistato dallo Sheffield United, con cui ha disputato due stagioni di League One. Nell’agosto 2016 si è trasferito al Birmingham City: tre campionati di Championship con i Blues per un totale di 123 presenze e 38 gol, di cui 22 nel campionato 2018-’19.