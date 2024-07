Tifosi presenti Mulinacci | L’obiettivo è lottare fino in fondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Una trentina dieranoieri al Bertoni per seguire il primo allenamento stagionale della Robur. Tra loro anche il presidente del Siena Club Fedelissimi, Lorenzo(nella foto). "Ripartire è sempre una bella cosa – ha detto – e quest’anno abbiamo la possibilità di farlo con l’entusiasmo per il campionato stravinto in Eccellenza, senza mai perdere. I migliori giocatori della passata stagione sono stati confermati e questo è scuramente un ottimo punto di partenza. Poi sono arrivati tanti giovani, in attesa che la rosa venga completata con l’innesto di elementi importati per poter disputare un campionato di Serie D all’altezza di tutte le altre squadre". "L’anno scorso in Eccellenza il Siena aveva l’obbligo di vincere perché era di gran lunga la società con più blasone e con l’organico migliore – ha proseguito–.