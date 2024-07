Strage di Suviana | altro perito sulla sicurezza A fine mese lo svuotamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Bologna, 23 luglio 2024 – Quello che,carta, la normativadella centrale Enel diprevedeva l’ha già analizzato. Ma per concludere il lavoro, verificare se quanto dettato in centinaia di pagine di teoria sia stato applicato nella pratica, all’ingegner Fabrizio Vinardi serviranno ancora mesi. (DIRE) Bologna, 28 mag. - Una squadra di sette sommozzatori ha chiuso la paratia sommersa rimasta aperta nella centrale Enel Green Power di Bargi, sul lago di, nell'Appennino bolognese, dove il 9 aprile sette persone sono morte, e altre sei sono rimaste ferite, a causa di un incidente avvenuto durante un collaudo sotterraneo alla turbina. La paratia rimasta aperta, all'altezza del gruppo 2, quello in cui è avvenuto il disastro, era uno di motivi per cui l'acqua continuava ad entrare, impedendo di conseguenza lodei locali allagati.