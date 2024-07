Spezzano al villaggio artigiano allagamenti dovuti a scarsa pulizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)frequenti in caso di rovesci,delle caditoie ed altrettantomanutenzione anche alle alberature, nonostante si parli di una zona, inaugurata all’alba degli anni Ottanta, di 350mila metri quadri di superficie sui quali hanno sede oltre 90 aziende. La Lega di Fiorano, attraverso un’interrogazione che verrà discussa dal prossimo consiglio comunale di Fiorano, in programma giovedi prossimo, chiede conto all’Amministrazione di una situazione in stallo. Matteo Barbolini, il consigliere che firma l’interrogazione, registra come già nel 2018 la Lapam, di cui era segretario Sergio Romagnoli, oggi assessore, puntualizzasse attraverso un’inchiesta intitolata ‘di, i miei primi quarant’anni’ le tante criticità presenti in zona, e chiede conto di un’inerzia a suoi dire evidente.