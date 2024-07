Riminicomix chiusa la 40esima edizione | 200 mila le presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Rimini, 23 luglio 2024 – Si èil sipario sulladi-Cartoon club e Rimini ha salutato la fiera del fumetto, che ogni anno colora la città in lungo e in largo anche con simpatici cosplay. Una manifestazione indimenticabile che ha fatto contare alla riviera 200, spalmate nei sette giorni di eventi. Duecento cortometraggi in gara da più di 50 Paesi e grandi ospiti nazionali ed internazionali a presentarli. Una settimana da tutto esaurito, dalle proiezioni alla corte degli Agostiniani agli incontri al palazzo del Turismo, fino agli omaggi a Lupo Alberto, Alfredo Castelli e Vittorio Giardino. Il clou è arrivato con i quattro giorni diin piazzale Fellini. Una marea coloratissima di cosplayer e quasi trecento partecipanti ai vari contest e concerti.